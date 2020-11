Social, Pellegrini: “Un altro passo in avanti verso i nostri obiettivi”. Spinazzola: "Missione compiuta". Veretout: "Freddo, nebbia ed assenze. Ma il gruppo è forte". Kumbulla: “Grande Roma” (FOTO)

È Lorenzo Pellegrini il primo giallorosso ad esprimere via social la gioia per il 2-0 contro il Cluj che permette alla Roma di qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League con due turni di anticipo: “Vittoria e un altro passo in avanti verso i nostri obiettivi, daje ragazzi!”, il testo del post su Instagram del centrocampista.

Da casa arrivano anche i complimenti ai compagni di Max Kumbulla, fermato dal Covid-19. In una storia Instagram il difensore ha scritto: “Grande Roma! Andiamo avanti in Europa”.

"Missione compiuta. Qualificazione centrata. Onore a te", è l'esultanza di Leonardo Spinazzola su Instagram con dedica finale per Diego Armando Maradona.

"Next!!" ("Al prossimo"): è breve ma efficace il commento su Instagram con cui Borja Mayoral ha riassunto la felicità per aver raggiunto i sedicesimi di finale di Europa League.

"Grande prestazione da parte di tutti e vittoria meritata da squadra vera...

Complimenti fratello mio, Filippo Tripi, da una vita che lo sognavamo insieme", è invece il commento di Riccardo Calafiori che ha citato Filippo Tripi, oggi al debutto.

Anche Tommaso Milanese, subentrato oggi come nella gara d'andata, ha esultato sui social scrivendo: "Dio è grande...".

Al coro sui social si aggiunge anche la voce di Carles Perez: "Andiamo avanti in Europa! Sempre insieme, grande squadra!", è quanto ha scritto in un post su Instagram.

Come i compagni anche Jordan Veretout, oggi tra i principali protagonisti, ha racchiuso le sue sensazioni in un post sui social: "Freddo, nebbia, tante assenze. Ma quando un gruppo è forte si vede anche nelle serate più difficili".

"Obiettivo passaggio del turno raggiunto. Daje Roma, testa ai prossimi impegni", ha aggiunto Bryan Cristante.