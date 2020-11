"26/11/2020 il giorno più bello della mia vita", con queste parole Filippo Tripi ha gioito per l'esordio con la maglia della Roma. Il centrocampista classe 2002, mandato in campo da Fonseca nei minuti finali, è subentrato prendendo il posto di Carles Perez nel match di Europa League contro il Cluj, vinto dai giallorossi per 2-0.

