Twitter, Pallotta e le condoglianze a Totti: "Riposa in pace Enzo"

Un grave lutto ha colpito Francesco Totti nella giornata di ieri, con la scomparsa del papà Enzo, ricoverato negli ultimi giorni dopo aver contratto il Coronavirus. Anche James Pallotta, con un tweet, ha mandato un messaggio all'ex capitano e dirigente giallorosso: "Condoglianze a te e alla tua famiglia in questo momento difficile, Francesco. Riposa in pace Enzo".

Sending prayers to you and your family at this difficult time, Francesco. Rest In Peace, Enzo



— Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 13, 2020