Il Covid porta via il papà di Totti

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Una stella polare che si è spenta. La pandemia di Covid-19 continua a mietere vittime in Italia e nel mondo e tra queste c’è anche Enzo Totti, padre di Francesco, leggenda della Roma e del calcio. Lo “Sceriffo”, così era conosciuto da tutti all’interno del mondo giallorosso, è stato sin dai primi anni di carriera un fondamentale punto di riferimento per il figlio, a cui è stato accanto non soltanto nel percorso di crescita all’interno del settore giovanile romanista, ma anche quando è arrivato ai massimi livelli in Serie A con la vittoria dello scudetto o quando si è laureato Campione del Mondo. “Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli, ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio, anzi sceriffo” il post che gli aveva dedicato il numero 10 su Instagram in occasione della festa del papà. Parole dolci, che ricordano il profondo legame con lo Sceriffo, da sempre elogiato da capitan Totti nelle interviste: “Non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol - una delle tante dichiarazioni - diceva che potevo farne quattro. Forse questa è stata la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori”. Da sempre Enzo Totti ha spronato il secondogenito con una pungente ironia, spesso ricordando al figlio Francesco che rispetto al fratello maggiore Riccardo “era una pippa”. Lo Sceriffo ha spesso seguito le partite della Roma tra casa e trasferta - si muoveva con un camper - ed è stata una presenza fissa dei ritiri estivi in montagna della società giallorossa, smettendo di frequentare lo Stadio Olimpico dopo lo straziante addio al calcio del figlio andato in scena il 28 maggio 2017. La sua figura era molto nota anche all’interno del centro sportivo di Trigoria, dove spesso appariva per portare enormi teglie di pizza bianca con mortadella negli spogliatoi della prima squadra. Un appuntamento fisso per il 27 settembre, giorno del compleanno del Capitano. La famiglia Totti ha ricevuto il cordoglio di migliaia di tifosi della Roma, con lo stesso club capitolino che ha mandato un messaggio social: “Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia Totti”. Oltre a quello della Roma sono arrivati i tweet del Sindaco Raggi, del Presidente della Regione Zingaretti e anche quello del Real Madrid: “Desideriamo esprimere le nostre condoglianze, il nostro sostegno e affetto alla leggenda della Roma Francesco Totti così come a tutta la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari, per la morte del padre”. Enzo Totti, scomparso a 76 anni all’Ospedale Spallanzani (negli ultimi anni aveva avuto problemi cardiaci e il diabete), lascia la moglie Fiorella, i figli Riccardo e Francesco e sei nipotini. Ma rimarrà per sempre nella memoria di tutti i tifosi giallorossi.