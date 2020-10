Instagram, Villar saluta Perotti: "Se ne va uno dei migliori compagni che ho avuto" (FOTO)

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, saluta Diego Perotti che da oggi è un nuovo giocatore del Fenrbache. Lo spagnolo ha salutato l'ex numero 8 giallorosso tramite un post pubblicato su Instagram. Questo il suo post: "Se ne va uno dei migliori compagni che ho avuto in questo sport. Non potrò mai esserti sufficientemente grato per come mi hai accolto da quando sono arrivato in uno spogliatoio nuovo in un altro paese. Mi mancherai, ti voglio bene".