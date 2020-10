Instagram, Florenzi sibillino: "Ama la verità, perdona l'errore"

Alessandro Florenzi, attualmente al Psg in prestito dalla Roma, ha lasciato un messaggio sulle sue storie Instagram che sembra essere indirizzato al suo ex allenatore, Paulo Fonseca, che proprio durante la conferenza stampa prima di Roma-Benevento aveva parlato di lui, dicendo che era stato proprio l'azzurro a chiedere di andare via. "Ama la verità, ma perdona l'errore. Voltaire", ha scritto il giocatore sui social.