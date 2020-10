VIDEO - Fonseca su Florenzi: «Volevo tenerlo, sarebbe stato utile alla Roma»

Ieri il suo secondo gol con la maglia del Paris Saint Germain e qualche rimpianto in più per un addio poco compreso. Alessandro Florenzi anche lontano da Roma continua a far discutere e il tecnico giallorosso Paulo Fonseca conferma che l'addio dell'ex capitano è stata una scelta: «Volevo che Florenzi restasse, lo ritenevo utile in questa sistema - ha detto Fonseca nella conferenza stampa pre Roma-Benevento - . Lui ha deciso di giocare in una squadra come il PSG, capisco la sua decisione ma avevo intenzione di tenerlo, lo ritenevo più utile per noi»