Instagram, Donnarumma: "Sto bene, questa sera tiferò davanti alla tv" (FOTO)

Risultato positivo al coronavirus, Gianluigi Donnarumma ha affidato i suoi pensieri ad Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID -19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan", il suo messaggio. Questa sera a San Siro va in scena Milan-Roma.