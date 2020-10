Coronavirus: due possibili positivi nel Milan. Si attendono tamponi definitivi

Come scrive su Twitter il giornalista Fabio Ravezzani, ci sono due positivi nel Milan che stasera sfiderà la Roma a San Siro. A poche ore dalla sfida, la Roma ha dovuto rinunciare a Carles Perez per una tonsillite e ora sono i rossoneri a rischiare di perdere elementi per il match di stasera. Il giornalista non specifica se si tratti di calciatori o di membri dello staff.

Due positivi nel Milan. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 26, 2020

In un nuovo tweet, sempre Fabio Ravezzani aggiorna che si stanno attendendo i tamponi definitivi del Milan per i due casi di possibile positività. Si fa accenno al caso Hakimi che la scorsa settimana è risultato positivo, saltando la gara di Champions League, per poi tornare negativo due giorni dopo ed essere disponibile per la gara di ieri contro il Genoa.







Attesa per tampone definitivo nel Milan dopo due casi di possibile positività. Potrebbe essere situazione tipo Hakimi. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 26, 2020

Nelle voci che circolano, si parla di due giocatori anche definiti "importanti" per la squadra di Pioli. Si attendono notizie ufficiali per capire l'evoluzione della vicenda.