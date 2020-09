Instagram, Spinazzola: "Peccato che la gioia dei tre punti abbia con sé l'amaro di quanto accaduto a Nicolò" (FOTO)

Leonardo Spinazzola, giocatore della Roma, al termine della gara vinta questa sera dalla Nazionale contro l'Olanda per 1-0 ha voluto postare una foto sul proprio profilo Instagram, sia per celebrare i tre punti che per mandare un messaggio al compagno Nicolò Zaniolo, infortunatosi al minuto 40 del primo tempo. Queste le sue parole: "Una vittoria importante per il nostro cammino in Nation League, dobbiamo continuare a migliorare giocando insieme. Peccato che la gioia dei tre punti abbia con sé l'amaro di quanto accaduto a Nicolò Zaniolo, speriamo non sia nulla di grave!".