Instagram, Spinazzola: "Con l'atteggiamento e la volontà di questa sera per affrontare la stagione" (FOTO)

Al termine del match col Verona, finito 0-0, Leonardo Spinazzola, autore di un'ottima prestazione al "Bentegodi", ha affidato le sue sensazioni post prima uscita in campionato ad Instagram: "L’atteggiamento e la volontà messe in campo stasera sono gli elementi che ci dobbiamo portare dietro per affrontare questa lunga stagione", il messaggio del laterale della Roma.