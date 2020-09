Instagram: l'immagine del profilo di Mirante è dedicata a Willy Monteiro Duarte (FOTO)

Non solo in campo, Antonio Mirante in luce anche fuori dal rettangolo di gioco. Il portiere, ieri titolare nella prima uscita in campionato della Roma contro il Verona, ha infatti omaggiato Willy Monteiro Duarte, il ragazzo picchiato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro: il giallorosso ha modificato l'immagine del profilo inserendo il murales dedicato al 21enne, tra l'altro tifoso romanista. E anche la Roma aveva celebrato Willy il 9 settembre scorso in occasione dell'amichevole col Frosinone.