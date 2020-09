Un murales per Willy Monteiro, disegnato con la maglia della Roma. L'opera è dallo street artist HarryGreb, che ha postato le foto sul suo profilo Instagram. L'artista ha spigetao poi le motivazioni del suo gesto: "Giovedì scorso ho realizzato l'artwork. L'ho fatto per rendere omaggio a Willy, perché come ha fatto lui non ci si può girare dall’altra parte di fronte a un'ingiustizia, bisogna prendere posizione. Così l’ho immaginato dentro quella maglia che amava"

(gazzetta.it)

