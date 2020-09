Dzeko di nuovo papà: è nata Dalia (FOTO)

Giornata speciale per Edin Dzeko. Questa mattina infatti, presso la clinica Mater Dai, la moglie del centravanti, Amra, ha dato alla luce la terza figlia avuta dal giocatore giallorosso. La piccola, che arriva a casa Dzeko dopo i primi due figli Una e Dani, si chiama Dalia. Ad annunciarne la nascita è stato lo stesso Dzeko tramite il suo profilo Instagram, questo il post: “Benvenuta al mondo, nostro piccolo fiore“. Anche la Roma, tramite il proprio profilo Twitter, ha fatto le congratulazioni al numero 9 e alla moglie.

Congratulations to Amra and @EdDzeko on the birth of their daughter, Dalia! ? #ASRoma

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 12, 2020