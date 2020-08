Twitter, De Laurentiis dà il benvenuto a Friedkin nel calcio italiano: "Certo del contributo che darai per trasformare il sistema"

La notizia del passaggio della Roma nelle mani di Dan Friedkin è in attesa dell'ufficialità, che arriverà dopo la chiusura della Borsa. Nel frattempo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis approfitta per dare il benvenuto a nuovo numero 1 del club giallorosso: "Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il calcio italiano si sta rafforzando e internazionalizzando. È ormai un forte attrattore di investimenti. Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e di intrattenimento".

