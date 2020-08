Al messaggio di Aurelio De Laurentiis si unisce anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che attraverso Twitter accoglie il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin: "Benvenuto in Serie A e buona fortuna con la Roma, Dan Friedkin".

Welcome to @SerieA and good luck with @OfficialASRoma, Dan #Friedkin.

— Tommaso Giulini (@tommasogiulini) August 17, 2020