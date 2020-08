Totti a Trigoria: "E' arrivato Pedro?" (VIDEO)

Con Roma e tifosi giallorossi oggi in attesa delle ultime procedure per il closing e dell'ufficialità del passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin - arrivata nel pomeriggio -, nella capitale è sbarcato Pedro, svincolato dal Chelsea. E, davanti ai cancelli di Trigoria, l'ex capitano e dirigente giallorosso Francesco Totti lancia una nuovo coro: "E' arrivato Pedro? Pedro Pedro we".