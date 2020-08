Instagram, Santon sul matrimonio e Roma: "Momento magico celebrato nella città che porto nel cuore" (FOTO)

L'addio di Davide Santon alla Roma sembra una possibilità concreta, ma il terzino non perde occasione per manifestare il proprio affetto nei confronti della città. L'ex Inter ha infatti postato sul proprio profilo Instagram degli scatti relativi al suo matrimonio, celebratosi pochi giorni fa, cornice la Capitale. Questo il messaggio di Santon: "Ho sposato la ragazza più bella, la donna dei miei sogni che amo e che ho sempre amato sin dal primo giorno...non potevo che celebrare questo momento in una cornice magica, la città più bella del mondo, la città che porto nel cuore. Ti amo".