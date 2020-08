Il Genoa continua la sua rivoluzione tecnica, soprattutto nel reparto difensivo. In pole position il nome è quello di Juan Jesus, in scadenza con la Roma. Il brasiliano avrebbe già un accordo col Grifone, ma i giallorossi non vorrebbero liberarlo gratis: si tratta. Il ds Faggiano lavora anche per le fasce e qui il nome viene sempre dalla Roma ed è quello di Davide Santon, la cui cessione al Besiktas ha registrato una brusca frenata.

(Il Secolo XIX)