Instagram, Zaniolo: "Manca poco...Tutti insieme per il nostro obiettivo" (FOTO)

Alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio destro, Nicolò Zaniolo - che mercoledì si sottoporrà ad un piccolo intervento al naso, per lui 2-3 di stop - a partire dalla metà della prossima settimana tornerà a lavorare in gruppo a Trigoria. E il talento giallorosso scalpita in vista della ripresa del campionato, con la Roma che tornerà in campo il 24 giugno contro la Sampdoria: "Manca poco...Tutti insieme per il nostro obiettivo", ha scritto il classe '99 su Instagram.