Instagram, la gioia di Spinazzola per il primo allenamento di gruppo: "Mi siete mancati ragazzi" (FOTO)

In attesa di conoscere il futuro della Serie A, che verrà deciso nel vertice tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i rappresentati del mondo del calcio, in programma il prossimo 28 maggio, a Trigoria la squadra di Fonseca ha svolto il primo allenamento di gruppo tra lavoro atletico, torello, seduta tattica... e tanti sorrisi. Infatti, come testimoniano le immagini condivise dalla Roma sui propri canali social, la possibilità di allenarsi in campo tutti insieme, è stata accolta con molta gioia da parte dei giocatori giallorossi. "Inizia una nuova settimana di allenamenti. Questa volta insieme. Mi siete mancati ragazzi" è stato il post poi pubblicato da Leonardo Spinazzola sul proprio profilo Instagram. A lui gli hanno fatto eco Carles Perez e Jordan Veretout i quali, anche loro, hanno espresso la propria contentezza attraverso i social. "Nuova settimana di allenamenti" il messaggio condiviso dai due.