Instagram, la gioia di Pastore per il ritorno al lavoro in campo: "Allenamento con il pallone". Villar commenta: "Trattalo come sai fare" (FOTO)

Da ieri via libera alle sedute individuali a Trigoria, con i giocatori della Roma che a scaglioni sono tornati ad allenarsi al "Fulvio Bernardini", nel rispetto delle norme e delle indicazioni sanitarie del club. Il campo, però, mancava ai giallorossi, come dimostrato anche da uno scatto su Instagram pubblicato da Javier Pastore: "Allenamento con il pallone", messaggio corredato da emoticon con gli occhi a cuore.

Tra i commenti spunta anche quello del centrocampista Gonzalo Villar: "Mimala como tu sabes hermano" ("Tratta la palla come sai, fratello"). Lo spagnolo ha poi condiviso su Instagram un'immagine della seduta di ieri al centro sportivo: "Feels good to be back" ("E' bello essere tornato").