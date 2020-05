Facebook, Dzeko scalpita per la ripresa della Serie A: "Pronti per iniziare" (FOTO)

Finalmente si torna a giocare. Ad annunciarlo ieri il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al termine della riunione tenuta con i rappresentanti del calcio italiano. La Serie A dunque ricomincerà il 20 giugno ma, come deciso oggi dal Consiglio di Lega, partendo dai recuperi della 25esima giornata di campionato. Per vedere in campo la Roma bisognerà aspettare il 23 o 24 giugno, giorno in cui affronterà all'Olimpico la Sampdoria di Claudio Ranieri. La cosa certa, comunque, è che la palla tornerà a rotolare negli stadi della Serie A (e si spera fino al 'nuovo' termine della stagione, senza stop), una notizia accolta con molta soddisfazione da parte del capitano giallorosso Edin Dzeko il quale ha espresso tutta la propria contentezza pubblicando sul proprio profilo Facebook la foto che lo ritrae durante l'allenamento di ieri con la didascalia: "Pronti per iniziare".