VIDEO – Villar e Kluivert si allenano sfidando la pioggia

Ancora non è stata fissata la data precisa per la ripresa degli allenamenti ma l'auspicio di tutti i club di Serie A è che si possa tornare al lavoro nei propri centri sportivi dal prossimo 4 maggio, rispettando il protocollo sanitario elaborato dalla Commissione medico scientifica della Federazione, protocollo che è stato oggetto di discussione nel vertice tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e tutte le componenti della Figc tenutosi oggi. In attesa dunque che venga stabilito il giorno esatto per poter tornare in campo, i giocatori della Roma, continuando a rimanere a casa, proseguono il programma di allenamento assegnato dal preparatore atletico Nuno Romano. Tra questi anche Gonzalo Villar e Justin Kluivert i quali, come si può vedere nel video pubblicato sui propri profili Instagram, hanno oggi sfidato la pioggia svolgendo gli esercizi assegnati dallo staff di Fonseca: il centrocampista spagnolo sul terrazzo del proprio appartamento, l’esterno olandese nel giardino della sua villa.