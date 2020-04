VIDEO – Perotti si allena nella veranda di casa: l’argentino al lavoro con la cyclette

I giocatori della Roma hanno ormai la smania di tornare a calcare i campi di Trigoria, anche se con tutte le precauzioni sanitarie del caso. Lo dimostrano le ultime dichiarazioni rilasciate da Leonardo Spinazzola ("Non vediamo l'ora di tornare ad allenarci") o quelle di Bryan Cristante ("Mi manca allenarmi con i compagni"). Ancora non è stata fissata una data precisa della ripresa degli allenamenti: qualche club spera ancora nel 4 maggio, ma tra le ipotesi c'è anche quella del 18 maggio. Qualunque sia il giorno della riapertura dei centri sportivi, i giocatori giallorossi continuano a lavorare a casa per farsi trovare pronti e in buona forma fisica. Come Diego Perotti che, come si può vedere in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, questa mattina si è allenato nella veranda della sua villa a Casal Palocco con la cyclette data in dotazione dal club, che per parecchi calciatori è diventata ormai una vera e propria "amica", come l'ha definita tempo fa Zaniolo sui social.