VIDEO - Allenamento in dolce compagnia per Spinazzola: esercizi in giardino con la moglie

Prosegue il lavoro individuale dei giocatori della Roma anche a casa, seguendo il programma fornito dallo staff atletico giallorosso. Come i compagni Zaniolo e Santon, anche Leonardo Spinazzola si è allenato oggi: il terzino, in compagnia della moglie che ha poi condiviso il video dell'allenamento su Instagram, ha eseguito gli esercizi atletici e aerobici in giardino.

April 4, 2020