VIDEO - Zaniolo svolge gli esercizi assegnati da Nuno Romano

Dopo quello di Lorenzo Pellegrini, arriva su Instagram anche il video realizzato da Nicolò Zaniolo. Il classe '99 ha infatti postato sul suo profilo una storia in cui svolge uno degli esercizi assegnatigli dal preparatore Nuno Romano, per tenersi in forma in questo periodo senza allenamenti a Trigoria. "Ciao a tutti ragazzi, adesso vi farò vedere l'esercizio che ci ha assegnato il nostro preparatore atletico Nuno", queste le parole con cui Zaniolo introduce l'esercizio.