Non solo il Natale di Roma, oggi compie gli anni anche Toninho Cerezo. L'ex centrocampista giallorosso spegne 65 candeline e non è mancato il pensiero della Roma che tramite Twitter ha inviato un messaggio al brasiliano, membro anche della Hall of Fame, accompagnato da un video dei migliori momenti in maglia romanista. "Buon compleanno a Toninho Cerezo!", l'augurio del club.