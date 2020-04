Twitter, la Roma omaggia la Citta Eterna sulle note dell'inno giallorosso: "Torneremo a cantarlo per le strade" (VIDEO)

Oggi la città di Roma compie 2773 anni, e non poteva certo mancare l'omaggio del club giallorosso, che su twitter ha pubblicato un video dove allenatore, giocatori e tifosi cantano "Roma,Roma, Roma". "Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME. Auguri Roma", questo il messaggio.

Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME ?❤️ Auguri #Roma! pic.twitter.com/txYro1vC5o — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2020