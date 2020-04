Instagram, Nainggolan ricorda Roma-Barcellona: "Momenti che forse non passeranno mai" (FOTO)

L'amore di Radja Nainggolan nei confronti della Roma non si è mai sopito, e il belga non fa nulla per nasconderlo. Questa mattina ad esempio il centrocampista del Cagliari ha pubblicato una foto su Instagram ricordando la storica rimonta centrata due anni fa dai giallorossi contro il Barcellona all'Olimpico (che valse l'accesso alla semifinale di Champions). Questo il post: "In questo periodo difficile svegliarsi e vedere cosi tanti tag di questa giornata(notte) indimenticabile... era giusto ricordarlo... per emozione,spirito e felicita... momenti che forse non passeranno mai... CHE GIORNO QUEL 10 APRILE...".