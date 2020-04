Instagram, El Shaarawy risponde a Jesus: "Brividi". Nainggolan scherza: "E' un testo scritto troppo bene per te..." (FOTO)

Tra ricordi, emozione e...battute. Esattamente due anni uno dei più bei capitoli della storia della Roma con il 3-0 ai danni del Barcellona in Champions League all'Olimpico, che valse la storica rimonta e il pass per la semifinale. I protagonisti del 10 aprile 2018, così come il club, hanno ricordato quella magica notte. In particolare, Juan Jesus ha raccontato su Instagram gli attimi precedenti all'ingresso in campo in una lettera emozionante.

E tra i commenti spuntano anche i messaggi di due ex giallorossi: il ricordo di Stephan El Shaarawy ("Brividi pai") e le battute di Radja Nainggolan ("Mi chiamo Juan Jesus? Non si leggeva nel nome...va bene" e "Devo dire che è scritta troppo bene per essere un testo scritto da te").