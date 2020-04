Coronavirus, Qatar Airways con la Roma: "Orgogliosi di sostenere l'iniziativa del club" (FOTO)

Nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, la Roma ha messo in campo una serie di iniziative sociali per raccogliere fondi. Tra gli ultimi progetti c'è anche la campagna 'Assieme': oltre al call center giallorosso a disposizione degli abbonati over 60 per aiutarli nell'acquisto di generi alimentari e farmacologici, il club giallorosso ha messo in vendita 500 maglie in edizione limitate, con logo 'Assieme', per raccogliere fondi da devolvere a Roma Cares, la fondazione del club.

Con un messaggio su Twitter anche Qatar Airways, sponsor della Roma, ha ribadito il sostegno al club capitolino: "Orgogliosi di sostenere l'iniziativa del nostro partner, l'AS Roma, per raccogliere fondi ed aiutare le persone colpite dal Coronavirus".