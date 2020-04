Coronavirus, il nome di Pellegrini finisce sulla tuta di una infermiere. Il 7 giallorosso: "Sei una grande!" (FOTO)

In questi giorni di emergenza abbiamo ormai imparato a vedere medici e infermieri tutti bardati con tute, mascherine e guanti tra le corsie degli ospedali, a combattere contro il nemico invisibile del Coronavirus. 'Eroi della sanità' li ha definiti Mkhitaryan che, quasi per affrontare meglio il duro lavoro che ogni giorno devono sostenere, hanno deciso di farsi 'accompagnare' nelle fatiche dai propri idoli trasformando le tute protettive in maglie di calciatori. Infatti sono ormai diventate virali sui social le immagini di infermieri che si fanno ritrarre con le tute bianche con alle spalle il nome e il numero del proprio beniamino. Come ha fatto Emanuela, che si è fatto scrivere sulla schiena il nome di Lorenzo Pellegrini e il suo '7'. La foto è stata poi condivisa dalla figlia Chiara sul proprio profilo Instagram la quale ha ricevuto un messaggio dal centrocampista romanista: "Ciao Chiara! Tua mamma è una grande... salutala da parte mia! Un abbraccio da parte mia a voi!" con tanto di cuori giallo e rosso.