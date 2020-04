Instagram, Mkhitaryan ai medici e infermieri impegnati contro il Coronavirus: "Grazie per il vostro coraggio, dedizione e duro lavoro" (VIDEO)

Medici e infermieri, 'eroi della salute'. Sebbene l'etichetta di 'eroi' sia poco gradita dal personale sanitario in lotta in questi giorni contro il Coronavirus è così che, comunque, Hernikh Mkhitaryan ha voluto definire tutte quelle persone che stanno lavorando negli ospedali in questo periodo di emergenza tra paura, stanchezza e talvolta anche lacrime. "Non potete distinguervi dalla società, ma lo fate con il fantastico lavoro che portate avanti ogni giorno per salvare la vita delle persone" è il video-messaggio che il giocatore della Roma si è sentito di condividere sul proprio profilo Instagram ringraziando tutti i medici e gli infermieri impegnati contro il Coronavirus. "Grazie a tutto il personale sanitario per il vostro coraggio, dedizione e duro lavoro. Siamo tutti con voi!" ha poi concluso l’armeno.