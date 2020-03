VIDEO - Coronavirus, l'invito di Fonseca: "Facciamo una donazione allo Spallanzani. Aiutiamo chi ci sta aiutando"

Come Dzeko e gli ex giocatori giallorossi Cafu e Candela così anche l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha voluto fare un appello attraverso il proprio profilo Instagram invitando tutte le persone a sostenere la raccolta fondi lanciata dal club per aiutare l'Ospedale Spallanzani in prima linea in questi giorni per l'emergenza Coronavirus. "Ciao! È un momento difficile per tutti, lo è ancora di più perché si sta lottando contro il coronavirus. Facciamo una donazione allo Spallanzani. Sul sito della Roma trovate tutte le istruzioni. Aiutiamo chi ci sta aiutando" è il messaggio del tecnico portoghese condiviso come storia Instagram.