In quarantena Francesco Totti mostra un altro momento della sua quotidianità in casa. Dopo la videochiamata con l'ex compagno Alberto Aquilani, oggi l'ex capitano e dirigente della Roma ha condiviso sui social il post seduta d'allenamento. "Mamma mia, non ce la faccio più. E' tosta...", il commento dell'ex 10 romanista su Instagram.

Allenamento in quarantena per Francesco #Totti: "Mamma mia, non ce la faccio più..." ??? pic.twitter.com/mgMPAmc1VD — laroma24.it (@LAROMA24) March 23, 2020