VIDEO - La videochiamata in quarantena di Totti e Aquilani

L'emergenza sanitaria, con le restrizioni governative alle uscite, obbliga in casa anche calciatori o ex che ripiegano sui mezzi più utilizzati in questi giorni: le videochiamate. Come quella, in diretta su Instagram, che ha coinvolto Francesco Totti e Alberto Aquilani nella serata di ieri. Momenti divertenti e racconti dalla quarantena di Totti che, come dice Aquilani, "non dovrebbe essere poi così male".