Rodrigo Taddei, ex giocatore della Roma che ha vestito la maglia giallorossa dal 2005 al 2014, compie oggi 40 anni. Il club giallorosso, tramite l'account Twitter ufficiale, ha pubblicato un video per celebrare le gesta del brasiliano durante i suoi anni a Roma. Questo il messaggio per l'ex numero 11: "Tanti auguri Rodrigo!".