Instagram, Spinazzola: “Grazie a tutti per gli auguri. Ora bisogna restare uniti e non mollare” (VIDEO)

Dopo l’intervista rilasciata questa mattina all’emittente radiofonica giallorossa nel giorno del suo compleanno, il terzino della Roma Leonardo Spinazzola ha voluto ringraziare i tifosi per gli auguri con un post su instagram. Queste le sue parole:

“Grazie a tutti per l’affetto che mi state dimostrando con i vostri messaggi d’auguri. Io non vedo già l’ora di poter tornare a correre su quel rettangolo verde per regalarvi quei momenti di gioia e felicità di cui tutti abbiamo bisogno. Ma adesso è il momento di non mollare e restare più uniti che mai. Un abbraccio. Leo”.