Instagram, Nainggolan: "Che centrocampo alla Roma con De Rossi e Strootman..."

In una diretta su Instagram, Radja Nainggolan racconta dei giocatori più forti con cui ha giocato e torna a parlare così del suo passato in giallorosso: "Io ho giocato con tanti giocatori forti. Strootman prima dell’infortunio era una cosa incredibile, De Rossi è un giocatore fenomenale e anche uno che ti insegna tanto. Pjanic a livello qualitativo uno dei migliori. Ce ne sono tanti. Brozovic all’Inter sta facendo tanto. Di quelli che mi piacciono c’è Barella, sta dimostrando di essere da grande squadra. Alla sua età sta dimostrando tanto. Ce ne sono tanti in crescita, ma quelli che mi piacciono di più da sempre e a cui sono legato sono quelli con cui ho giocato. Quindi per me il centrocampo più forte con cui sono stato è con De Rossi, Strootman e Pjanic che era uno dei centrocampi più forti in assoluto".