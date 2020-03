Instagram, Florenzi vicino all'Italia: "Non vedo l'ora di riabbracciarci tutti!" (FOTO)

L'emergenza Coronavirus sta colpendo l'Italia con ricadute su tutti i campi della vita quotidiana, tra i quali lo sport e il calcio. Sono numerose le indicazioni pubblicate dalle autorità competenti per contenere la diffusione del virus, che anche la Roma tramite i social ha contribuito a ricordare. In prestito al Valencia, anche l'ex 24 giallorosso Alessandro Florenzi ha mostrato la sua vicinanza dalla Spagna: "Non vedo l'ora di riabbracciarci tutti", il messaggio pubblicato su Instagram.