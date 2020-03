Coronavirus, il messaggio di prevenzione della Roma: "Siate prudenti" (VIDEO)

Con l'emergenza Coronavirus in corso, che sta investendo anche il mondo dello sport e del calcio, dopo le norme igienico-sanitarie per prevenire il contagio pubblicate dalla Federazione Medici Sportivi Italiani e le disposizioni della Lega Serie A, anche la Roma ha ricordato tramite Twitter i cinque consigli utili per contenere la diffusione del virus.

Nel video del club giallorosso il tecnico Fonseca con i calciatori e le giocatrici della Roma ricordano le cinque regole chiave: mantenere le mani pulite; coprirsi naso e bocca; non toccarsi occhi, naso e bocca; pulire le superfici, evitare contatti non necessari. "Siate prudenti e forza Roma", il messaggio finale.