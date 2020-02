Twitter, il cordoglio della Roma per il tifoso morto in un incedente stradale: "Nicholas Kanda, romanista per sempre!" (FOTO)

Non ce l'ha fatta il giovane studente di Amsterdam e tifoso giallorosso Nicolas Kanda che era stato coinvolto a inizio mese in un incidente stradale proprio nella Capitale dove era tornato per sostenere la sua squadra del cuore. La Roma e il difensore Gianluca Mancini, attraverso i profili social del club, avevano espresso tutto il proprio affetto e la propria vicinanza per il piccolo sostenitore romanista mentre era ricoverato in ospedale. "Riposa in pace, Nicholas Kanda. Romanista per sempre" è il messaggio pubblicato su Twitter dalla Roma.

? Rest in Peace, Nicholas Kanda. Romanista forever ❤️ pic.twitter.com/RUI0dxnyy6 — AS Roma English (@ASRomaEN) February 10, 2020