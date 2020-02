Instagram, nostalgia Strootman: condivide uno scatto con i brasiliani ai tempi della Roma. E Jesus: "Che banda" (FOTO)

Ha lasciato la Capitale nel mercato estivo del 2018, ma Kevin Strootman non ha dimenticato la Roma. Il centrocampista olandese, ora in forza al Marsiglia, ha infatti condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae con i giocatori brasiliani ai tempi in cui vestiva la maglia giallorossa: Juan Jesus, Alisson, ora al Liverpool, Bruno Peres, Gerson, passato al Flamengo, ed Emerson Palmieri, ora terzino del Chelsea. Tra i commenti spunta il "cuore" di Daniele De Rossi e la risposta di Jesus ("Che banda, mi manchi").

Visualizza questo post su Instagram #flashbackfriday ??x?? Un post condiviso da Kevin Strootman (@kevinstrootman) in data: 21 Feb 2020 alle ore 8:57 PST