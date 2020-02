Instagram, Kluivert suona la carica: "Partita importante in vista" (FOTO)

La Roma è da poco sbarcata a Bergamo dove domani è attesa dalla gara contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Fondamentale sarà non perdere la parita per evitare che gli orobici rendano difficile ai giallorossi il traguardo del 4° posto che vuole dire qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Quanto sia delicato il match di domani è testimoniato da un post pubblicato dall'esterno offensivo giallorosso Justin Kluivert il quale ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un'immagine che lo ritrae sorridente con la didascalia: "Partita importante in vista".

Partita importante in vista ? #JK99