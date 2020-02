Instagram, Jesus scherza con Under: "Hai paura di prendere un tunnel?" (FOTO)

E' andato in scena questa mattina a Trigoria l'allenamento di rifinitura in vista della sfida europea col Gent in programma domani alle 18.55 alla Ghelamco Arena. Tra lavoro ed esercizi gli ordini di Fonseca c'è stato spazio anche per i sorrisi, come mostrato poi su Instagram da Juan Jesus: il difensore brasiliano ha scherzato sui social con Cengiz Under. "Che fai, hai paura di prendere tunnel?", il messaggio ironico accompagnato da uno scatto della seduta odierna.