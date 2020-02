Instagram, il messaggio di Zaniolo a Pavoletti: "Ti sono vicino...Forza Leo!" (FOTO)

Aveva già saltato la prima parte della stagione per la lesione del legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro per cui era stato sottoposto a intervento chirurgico. Oggi Leonardo Pavoletti ha ricevuto la notizia che non avrebbe mai voluto avere: nuova lesione del legamento crociato anteriore dello stesso ginocchio operato e stagione finita. Tra i tanti messaggi che l'attaccante del Cagliari ha ricevuto c'è anche quello di Nicolò Zaniolo il quale sta svolgendo il percorso di recupero per lo stesso infortunio patito dall'attaccante rossoblu. "Ti sono vicino...Forza Leo!" è la storia Instagram pubblicata dal 22 giallorosso sul proprio profilo social.