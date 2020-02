Cagliari: per Pavoletti nuova lesione del legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Salterà il match con la Roma

Davvero sfortunato il centravanti del Cagliari Leonardo Pavoletti il quale ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione. A renderlo noto il club sardo in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione". In tal modo l'attaccante rossoblu salterà la sfida di campionato con la Roma, in programma il 1° marzo alle 18 alla Sardegna Arena.

(cagliaricalcio.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE