Instagram, domenica di relax per Dzeko: pranzo a Santa Severa. E spunta anche Totti (FOTO)

Dopo la sconfitta contro il Bologna di venerdì sera e la seduta di ieri mattina, la Roma si ritroverà domani a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista del match contro l'Atalanta. Edin Dzeko ha approfittato del giorno di riposo per trascorrere la domenica con la famiglia a pranzo presso il ristorante "L'isola del Pescatore" a Santa Severa. Oltre al bosniaco, anche Francesco Totti era presente nello stesso ristorante, come immortalato su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Grande soddisfazione oggi... bellissima persona @ed_dzeko Un post condiviso da IᔕOᒪᗩ ᗪEᒪ ᑭEᔕᑕᗩTOᖇE (@isola_del_pescatore) in data: 9 Feb 2020 alle ore 6:14 PST