Instagram, Carles Perez: "È il momento di restare uniti. Mi fido della mia squadra" (FOTO)

La Roma dopo la sconfitta di ieri sera contro il Bologna è tornata in campo a Trigoria per preparare la prossima sfida. Il nuovo acquisto giallorosso, Carles Perez, ha voluto mandare un messaggio sul suo profilo Instagram indirizzato alla squadra, chiedendo di rimanere unisti per superare questo difficoltoso inizio di 2020. Queste le sue parole: "È il momento di restare tutti uniti e per lottare più che mai di capovolgere questa situazione. Mi fido ciecamente della mia squadra".